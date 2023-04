Namesto da bi pisal komade, prodajam karte

V nadaljevanju preberite:

Pevec, tekstopisec, kitarist in frontman blues rock zasedbe Hamo & Tribute 2 Love ne skriva, da zna biti glasbeni posel precej stresen. Takoj za intervjujem je imel sestanek z marketingarji – »nekaj, kar imam najraje«, mu ni zmanjkalo ironičnih opazk –, zvečer pa vajo z bendom.

Večina njihovih koncertov je razprodana, naslednjega bodo imeli prihodnji konec tedna na Škofjeloškem gradu. »Da te ljudje pridejo poslušat vedno znova, ni samoumevno. Za to trdo delamo. Ne le glasbe, ampak tudi promocijo. Zadnje čase največ kreativne energije potrošim za snemanje oglasnih videospotov, kar res ni okej,« je Matevž Šalehar, ki je vzdevek Hamo (okrajšava za Hamas) dobil, potem ko se je neki grški zlatar ob pogledu na njegovo brado in usnjeno jakno ustrašil za varnost svoje prodajalne, začel nekajminutno bentenje o stanju v slovenski glasbeni industriji. Čeprav sva se nato posvetila prijetnejšim temam – gosposkosti, parfumom, matematiki in orgijam –, je skoraj uro trajajoči pogovor sklenil z mislijo, ki jo najdete v naslovu intervjuja.