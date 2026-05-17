Naomi Campbell: Rojena za modne piste in škandale

Dolgonoga lepotica Naomi Campbell se lahko z zadovoljstvom ozre na sledi, ki jih je pustila in jih še pušča v (modnem) svetu. Bila je prvi in dolga leta edini temnopolti model, ki je prodrl na naslovnice glamuroznih revij in s katerim so želeli sodelovati najboljši kreatorji in najprestižnejše modne znamke. Zaradi njene prodornosti so se odprla vrata naslednjim generacijam, a vedno bo uživala poseben status. Čeprav bo Črna gazela v kratkem dopolnila 56 let, njena lepota in eleganca ne izgubljata sijaja, morda se je obrusil le njen značaj.

V 80. in 90. letih prejšnjega stoletja je bila Britanka jamajških korenin članica skupine t. i. big six, velikih šestih supermodelov, ki so diktirali lepotne in modne trende tistega časa. V družbi Cindy Crawford, Linde Evangelista, Claudie Schiffer, Christy Turlington in Kate Moss Naomi Campbell ni izstopala le po barve kože, ampak tudi zaradi prepoznavne energične hoje po modni brvi in zelo neposrednega načina komuniciranja.