Napake in motnje so tisto, kar daje življenju sol

Ana Marwan, na Dunaju živeča slovenska pisateljica, je svoj romaneskni prvenec napisala v nemščini, odnedavna pa ga lahko v prevodu Mojce Kranjc beremo tudi v slovenščini. Lipitsch, kot se glasita naslov prevoda in protagonistov priimek, je izšel pri založbi Beletrina – tako kot roman Zabubljena, ki ga je avtorica napisala v slovenščini in lani zanj prejela nagrado kritiško sito, ter kratka zgodba Krota, spet nemščina in spet nagrada, tokrat prestižna Ingeborg Bachmann.