FOTO:Naprej, naprej, v vipavski raj!

Pa pojdimo po vrsti, kot so hiše, no, ravno po vrsti, se zdi, niso, v Ozeljanu, tik Nove Gorice. »Izviramo iz turistične kmetije, kmetija stoji 120 let, pred leti smo ji dodali kamp, potem pa smo zadevo razdvojili. Kmetijo ima brat, kamp jaz,« začne 41-letni domačin Aleksander Mladovan.Kamp se uradno imenuje Park Lijak, zgodbo pa Aleksander pelje skupaj z ženo Martino Logar Mladovan, enako staro, le »da je ona 12 ur mlajša, če razumete«. In mami sta različni, slišim, in se že na zaletišču posmejimo. V trinajsto leto skupnega življenja gresta zakonca.Kot turistična se je kmetija rodila leta 2001 z vinotočem, dve leti ...