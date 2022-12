Naredimo sami: Od kokakoline kopeli do drevca s spomini

S tem obredom drug drugemu izkažemo spoštovanje in naklonjenost, zato se je vredno potruditi. Zelo hitro je mogoče poskrbeti za unikatno in prisrčno darilo, če uporabimo kar stvari, ki jih imamo doma, le dobra ideja nas mora prešiniti. Razmislite o naslednjih predlogih za obdarovanje, ki nas večinoma ne stanejo kaj dosti ali celo nič, izvedba pa je pogosto mačji kašelj.

Dišeča kopalna sol

Izdelki za nego telesa vedno pridejo prav. Zelo lepo darilo za nekoga, ki obožuje kopeli, je doma narejena sol, v katero kanemo po nekaj kapljic 100-odstotnega eteričnega olja evkalipta, sivke, cimeta in limone ter premešamo. Vonj te mešanice precej spominja na kokakolo, a gre seveda le za lepo dišeč izdelek, ki ni užiten. Poleg kopalne soli dajmo v paket še kakšno lepo brisačo.

FOTO: Shutterstock

Makroni malo drugače

Nimate ne časa ne volje za peko piškotov, a jih neznansko radi krasite? Preprosto kupite že pripravljene makrone različnih barv in jih z jedilnimi barvami v tubi in sladkorno maso za oblikovanje spremenite v estetsko kulinarično doživetje; denimo beli naj postanejo snežaki ali jeleni, drugi bolj barviti pa podlaga za smrekico z okraski, snežinke, darilne paketke ipd.

FOTO: Shutterstock

Elegantna okusna smrečica

Kdor se bo vendarle lotil peke domačih piškotov, naj iz testa izreže en krog za podlago in približno trinajst šest- ali osemkrakih zvezd različnih velikosti. Pečeno pecivo naj okrasi z belo glazuro iz mešanice limonovega soka in sladkorja v prahu. Potem ko se glazura strdi, naredimo še malo zmesi in z njo zlepimo zvezdice v ljubko in okusno smrečico. Pika na i naj bodo jedilni srebrni biseri.

FOTO: Shutterstock

Oblačila za zmrzljive kužke

Lastnike majhnih, na mraz občutljivih kužkov bomo posebej razveselili in presenetili s prisrčnimi prazničnimi oblačilci zanje. Dobiti jih je mogoče tudi v veliko prodajalnah z izdelki za dom, malo bolj spretni pa jih lahko naredijo sami. Namig za bliskovito hitro in preprosto izdelavo: predelajmo oblačilca in kostume, ki so jih otroci prerasli.

FOTO: Shutterstock

Pisan praznični nakit

Ljubitelji nakita in bižuterije bodo veseli kosov s tipičnimi decembrskimi oziroma prazničnimi motivi. Nekdo ceni le zveneče blagovne znamke, komu drugemu pa bodo enako všeč tudi doma narejeni modni dodatki. Denimo iz fimo mase izdelajmo drobne obeske, ki odražajo zimsko veselje, ter jih pritrdimo na kaveljčke za uhane, ogrlico ali zapestnico.

FOTO: Shutterstock

Shranki – tudi za druge

Letošnja ozimnica, ki nam je res dobro uspela, naj razveseljuje še koga, ki mu najprej ni bila namenjena. Kozarce z vloženimi dobrotami iz sadja, zelenjave, mesa ali vrhunskimi doma narejenimi začimbnimi mešanicami lepo okrasimo. Z ljubeznijo pripravljene shranke opremimo še s kakšno lepo mislijo in dobrimi željami.

FOTO: Shutterstock

Dragocenost, ovita v lučke

Srednje veliki ali večji stekleni kozarci s pokrovom, ki so nam ostali od živil, so lahko izjemno privlačna embalaža za dragocena manjša darila, kot so prstani iz plemenitih kovin in (pol)dragih kamnov. Novoletne lučke na baterije previdno razporedimo v kozarcu tako, da prekrijejo drobno škatlico – najbol­je bele barve –, v katero smo dali darilce.

FOTO: Shutterstock

Kosmiči s kraguljčki za srečo

Dober, zdrav in z ljubeznijo pripravljen zajtrk nam lahko naredi dan. Prav zato je zelo domiselno in uporabno darilo domača mešanica kosmičev, oreščkov, semen in koščkov posušenega sadje. Seveda za tiste, ki obožujejo tovrstno hrano. Embalažo okrasimo s kraguljčki za srečo. Lahko dodamo tudi kakšno skodelico, na kateri je natisnjena pozitivna misel.

FOTO: Shutterstock

Simpatični okraski iz flisa

Kdor ima vsaj osnovno znanje ročnega šivanja, bo zlahka izdelal imeniten okrasek za jelko. Posebej vzdržljivi so iz flisa, ki mu dodamo vrvice, perlice, gumbe in vato – kot polnilo za bolj tridimenzionalen učinek. Pozanimajmo se, v kakšni barvi so ali še bodo obdarovanci okrasili drevo, ter iz te naredimo unikatne okraske. Izjemno simpatične so upodobitve živalic.

FOTO: Shutterstock

Drevo z najfotografijami

Drevce, narejeno iz letvic ali kakšnega drugega materiala, naj postane razstavni eksponat s čustveno noto. Fotografije, za katere vemo, da so za nekoga nepozabno lep spomin, kot okraske pripnimo s kljukicami ter dodajmo še nekaj svetlikajočih se kroglic ali barvito svetlobno verigo. Na hrbtni strani slik lahko napišemo kakšen citat.