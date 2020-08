Naš turizem pod vodo

Kriza globalnega turizma bo letos svetovnemu BDP odškrnila najmanj 1,5 odstotka, okoli 1200 milijard dolarjev, zaradi pričakovanih novih valov pa se utegne letni izpad povečati na 2,8 odstotka svetovnega BDP, okoli 2200 milijard dolarjev.Sončno stran Alp je lani obiskalo 4,7 milijona tujcev, med turisti je bilo pri nas 1,52 milijona Slovencev, oboji skupaj so ustvarili za 15,77 milijona prenočitev. Lahko nam je šlo na smeh. Zdaj nam ne gre več.Največji turistični kolaps, glede na prihode in prenočitve turistov, je naša država utrpela v poporodnih letih 1991 in 1992, ko se je turizem zmanjšal približno za 50 odstotkov, čisto ...