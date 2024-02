Naše nove revolucije

V nadaljevanju preberite:

Ameriških »sedem veličastnih« ta čas drži pokonci borze in vse gospodarstvo. Njihovi dobički so večji od vseh drugih na borzah uvrščenih podjetij držav G20 razen ZDA, Kitajske in Japonske. Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia in Tesla bi, če bi združili svoje vrednosti, ustvarili drugo največjo svetovno borzo, poročajo pri Deutsche Bank, skupaj pa vodijo v tekmi za krasni novi tehnološki svet. Več velikanov ameriške visoke tehnologije je ustanovilo organizacijo OpenAI, ustanoviteljico tako chatgpt kot sore, ki prav zdaj preseneča s sposobnostjo spreminjanja teksta v filmske podobe.