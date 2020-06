FOTO:Nasilje že stoletja rojeva nasilje

Zvečer 25. maja je 46-letni George Floyd kupil cigarete v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota. Ker je plačal z očitno ponarejenim dolarskim dvajsetakom in cigaret, ko ga je prodajalec opozoril, ni hotel vrniti, so prišli policisti. Podrli so ga na tla in policist Derek Chauvin je s kolenom pritisnil na Floydov vrat. Čeprav ga je aretirani rotil, da ne more dihati, je policist klečal na njegovem vratu skoraj devet minut. Ko so reševalci Floyda odpeljali v bolnišnico, so lahko samo še ugotovili, da je mrtev. V torek so ga pokopali.Po smrti so izvedli dve avtopsiji. V uradni so ugotovili, da je imel več kot meter in ...