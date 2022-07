Naslednja postaja? V vseh pogledih Nemčija

V nadaljevanju preberite:

Že lani je imel Kristjan Čeh vse predispozicije, da po­stane serijski zmagovalec. Pa tudi vse predispozicije, da postane večni osmoljenec. Na vseh treh velikih mladinskih tekmovan­jih je obtičal v kvalifikacijah, četudi je vselej spadal med favorite. Nato je sicer zmagal na evropskem prvenstvu do 23 let, a na prvi veliki članski tekmi, svetovnem prvenstvu v Dohi, je spet povsem pogorel. Tik pred olimpijskimi igrami v Tokiu, ko je spadal v ožji krog favoritov za kolajne, se je sprl z dolgolet­nim trenerjem Gorazdom Rajharjem in se z njim tudi razšel. Z zgodbo sta obe strani dokaj nespretno žonglirali po medijih, Čeh pa je na doslej najpomembnejšo tekmo kariere odšel brez trenerja. Osvojil je peto mesto.

A ena izmed odlik največjih šampionov je, da se iz napak učijo in s porazi napredujejo.