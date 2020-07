FOTO:Nataša Matjašec Rošker in Danilo Rošker: Teatra se ne da nadomestiti

Nataša Matjašec Rošker in Danilo Rošker sta znani imeni slovenskega gledališča, ki sta mu predana vsak v svojem poslanstvu. Njeno igralsko kariero spremljajo presežniki in žlahtne nagrade, on svojo uspešnost potrjuje že s četrtim mandatom direktorja SNG Maribor, največjega javnega kulturnega zavoda pri nas. Njune vsakodnevne poti se srečujejo v hramu umetnosti, pa tudi doma, le da je tega njunega časa vedno premalo. Ena takšnih priložnosti je bil poletni večer, v katerem je mariborski balet s predstavo Falling Angels gostoval na Festivalu Ljubljana. Svojo zadnjo predstavo v tej nenavadni sezoni so končali z občutkom ...