FOTO:Navijte nam davke!

Verjetno je le malokdo za to, da bi plačeval višje davke. Ne na dohodke in še manj na premoženje. Ker imajo bogati ljudje največ dohodkov in premoženja, je po tej logiki najmanj verjetno, da bi se zavzemali za povišanje davkov. A vendar se dogaja natančno to. Da najbogatejši predlagajo, naj jih država bolj obdavči.Takoj moramo pojasniti, da gre za zgodbo z one strani Atlantika. Vendar ji to nikakor ne zmanjšuje pomena. Še več, ker veljajo Združene države Amerike za zibelko kapitalizma, posebno oblike, ki jo pod imenom neoliberalizem poznamo danes, je razmišljanje tamkajšnjih najbogatejših zelo zanimivo za ves svet.Pozivi ...