Ne bi želela, da ženske postanejo kopije moških

Dr. Nana Šumrada Slavnić je pravnica, menedžerka in gledališka ustvarjalka. Z njo smo se pogovarjali o šolskem sistemu, ki ne zna prepoznati vsakega talenta, Harvardu brez čaščenja dosežkov, ženskah v »moških suknjičih«, dobrih kraljih in umetni inteligenci, ki zna ustvariti lepo glasbo, vendar ne nujno tudi kurje polti, ter seveda o prihajajoči novi predstavi Draigvala, zmajevska svečenica njenega JNana Theatre, ki bo 30. avgusta letos – enkrat in nikoli več – zaživela na Posestvu Brdo pri Kranju ter v Viba filmu.