Ne govorimo o bojkotu, ampak o ponovnem branju ruske literature

V nadaljevanju preberite:

Kustosinji Antonina Stebur in Nataša Čičasova med poldrugo uro trajajočim intervjujem skoraj nikoli ne izrečeta besede vojna, četudi je dogajanje v Ukrajini osrednja tema našega pogovora. Raje uporabljata izraz polna ruska invazija (angl. full-scale Russian invasion), kot da bi hoteli nas, zahodnjake, vsakič znova opomniti, kdo je agresor in kdo žrtev.

Ljubljano sta obiskali v sklopu festivala Rdeče zore, na katerem sta predavali o imperializmu in kolonialnih odnosih, ki še danes močno zaznamujejo podobo vzhodne Evrope. Nataša Čičasova, ki je odraščala v Donecku, in Antonina Stebur, po rodu Belorusinja, ki je lani prejela štipendijo Igorja Zabela, eno najprestižnejših priznanj za kulturne dejavnosti na območju srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope, sta ruske imperialne ambicije zelo neposredno izkusili na lastni koži.