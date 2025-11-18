  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Ne moremo se več pretvarjati, da ne vidimo

    Najbrž sem prej živela v iluziji. Ta ista Evropa, zibelka demokracije, zapira in pretepa ljudi, ki protestirajo proti ubijanju otrok.
    Deček iz izseljene družine iz ene od vasi na južnem delu Palestine Masafer Yatta  FOTO: Žiga Smolič
    Deček iz izseljene družine iz ene od vasi na južnem delu Palestine Masafer Yatta  FOTO: Žiga Smolič
    Vesna Milek
    18. 11. 2025 | 00:00
    18. 11. 2025 | 11:33
    Ko vstopiš v njihov dom, po laseh božaš otroke, ki ti prinesejo kavo ali čaj, se dotikaš njihovih ovc in tisočletnih oljk, poslušaš njihove zgodbe, te to zaznamuje.

    Na njihovi zemlji je veliko podzemne vode, a ne sme biti njihova. Veliko je pašnikov, a se njihove ovce po 7. oktobru tam ne smejo pasti.

    Otroci hodijo v šolo, a starši ne vedo, ali se bo njihov otrok vrnil domov. Ne vedo, kdaj bo na vrata njihove šole pribit odlok, da bodo porušili njihov dom. Ne vedo, kdaj bodo v šolo vdrli zamaskirani izraelski priseljenci in s palicami pretepli otroke in učiteljice.

    Ko enkrat vzpostaviš stik z ljudmi, ki ti odprejo srce, je nemogoče enako živeti naprej. Odkar sem se vrnila iz Palestine, nenehno spremljam, kaj se dogaja na tistem idiličnem hribovitem delu, ki se imenuje Masafer Jata.

    Danes spet gledam posnetke, na katerih avtorja oskarjevskega filma Edina zemlja Basel Adra in Hamdan Balal s prijateljem, soavtorjem filma, izraelskim novinarjem Juvalom Abrahamom, prosita, pozivata, naj delimo njihov klic na pomoč.

    Edina zemlja je film, v katerem gledaš nasilje v živo. V katerem vidiš umor v živo. Umor kar tako, iz objestnosti. Palestinsko življenje ne šteje. Indoktrinacija traja predolgo. Oskar, ki je najprej pomenil radost, da je njihov položaj končno prepoznal velik del sveta, zdaj zanje pomeni prekletstvo.

    Napadi na avtorje filma in njihove družine so postali še bolj brutalni.

    Komaj tri tedne po oskarju so zamaskirani naseljenci vdrli v dom Hamdana Balala, ga brutalno pretepli, na poti do urgence je vojska zajela rešilni avto, namesto v bolnišnico so ga strpali v zapor.

    Pred dobrim mesecem so naseljenci vdrli na domove Baslovih bratrancev in njegovega brata in jih pretepli. Zlomljene kosti, notranje krvavitve, iznakaženi obrazi mladih ljudi. Na novih posnetkih vidimo, kako naseljenec z enim strelom ubije njihovega sodelavca na filmu, aktivista in prijatelja, očeta treh otrok.

    Ne sprejemam tega sveta. Morda sem prej živela v iluziji, najbrž sem. A videti je bilo, da v Evropi še vedno štejejo demokratične vrednote.

    Ta ista Evropa ne dovoli Varufakisu, da govori na palestinskem kongresu v Berlinu, britansko-palestinskemu kirurgu in dekanu univerze, ki je prostovoljno pomagal v bolnišnicah v Gazi, ne dovoli, da predava v Franciji, in ga kot hudodelca zadrži na letališču ... Italijanskega novinarja, ki evropski komisiji postavi vprašanje, ali bo tudi Izrael, tako kot Rusija, moral povrniti vojno škodo, odpustijo. Ta ista Evropa, zibelka demokracije, zapira ljudi, ki protestirajo proti ubijanju otrok.

    Dolgo sem spremljala družbene medije kot nujno zlo, a za te ljudi so edino orožje, njihov edini glas. Ko izraelski naseljenci napadejo, aktivisti z vsega sveta s svojim telesom skušajo ubraniti prebivalce. To, da snemajo in fotografirajo nasilje, vaščane ne bo obvarovalo pred tem, da naseljenci vdirajo v njihove staje in z golimi rokami ubijajo njihove ovce, uničujejo njihove oljke, ki so zanje življenje, njihovih otrok pa ne bo obvarovalo pred poškodbami ali smrtjo.

    A nekaj pomeni. To zdaj lahko gledamo tudi mi. Ne moremo se več pretvarjati, da ne vidimo.

    Počutim se sokrivo, bolj kot kadarkoli. Bila sem tam, spala sem v njihovih domovih, jedla njihovo hrano – in zdaj sedim doma in ne morem narediti nič. In ta občutek nemoči in brezupa je nekaj, s čemer se vsi ljudje v okupiranih in vojnih območjih soočajo vsak dan znova. 

    Avtorji filma bi zdaj morda lahko odšli od tam, zavarovali svoje otroke. A ne morejo. Počutijo se dolžne, da ostajajo tam skupaj z njihovimi sovaščani. Vsak dan pošljejo v svet vsaj en posnetek novega napada. Vsak dan poščjejo v svet klic na pomoč, naj člani akademije, hollywoodski igralci, aktivisti vsega sveta, vodje nevladnih organizacij, politiki, poskusijo ustvariti pritisk na mednarodno skupnost, da se etnično čiščenje na palestinskem ozemlju neha. Videti je, da se nič ne zgodi, a vztrajajo. Ker nimajo druge možnosti.

    Vse, kar lahko naredimo mi, je, da delimo te zgodbe.

    Sorodni članki

    PremiumPhoto
    Sobotna priloga
    Poročilo Vesne Milek

    Reportaža iz Palestine: Hočejo, da obupamo. A nimamo kam.

    Z džipom se vozimo skozi grčasto kamnito pokrajino, na jugovzhodu Palestine, z nasadi oljk, čredami ovac. Lahko bi bil najbolj idiličen kraj na zemlji. Pa ni.
    Vesna Milek 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Tom Catena

    Ko vidiš otroka, ki ga je razmesarila bomba, se pokaže zlo, vojna je zlo

    Legendarni zdravnik in strokovni direktor bolnišnice Matere usmiljenja v Nubskih gorah ostaja prepričan, da lahko nekaj naredi za soljudi.
    21. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Nedelo
    Vredno branja

    O novinarskih knjigah in zgodbah

    V času nasprotujočih si informacij, lažnih novic in spletnih konstruktov je pravi novinarski tekst dragocenost. Zato verjamem v novinarstvo, v moč zgodbe.
    Vesna Milek 22. 1. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Umetnost zgodbe

    Martha Gellhorn je pisala o tistem, kar jo je pretresalo, pisala je zgodbe. To so zgodbe, ki imajo moč, da lahko spreminjajo. Najprej bralca, z njim družbo.
    Vesna Milek 10. 7. 2021 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pomisleki

    Splet ne pozna izgube spomina

    Gledam koncert ženske, ki je pred slabim mesecem doživela eno težjih preizkušenj, zdaj pa zabava deset tisoč ljudi v polnih Stožicah. To je njen posel. Show must go on.
    Vesna Milek 28. 12. 2019 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Razdolževanje

    Velik živilski prevzem na Hrvaškem

    Fortenova je po prodaji kmetijske dejavnosti prodala še proizvodnjo.
    16. 11. 2025 | 20:11
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Davide Cassani

    Tadej Pogačar je dirkal kot kolesarski superjunak

    Italijanski strokovnjak Davide Cassani pričakuje še tri leta prevlade Slovenca. Primož Roglič bi lahko bil režiser zmag Red Bulla.
    Miha Hočevar 18. 11. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Uničena stavba

    Zakaj je tako težko pogasiti požar v Vjesnikovi stolpnici

    Zagrebškim gasilcem je požar že večkrat skoraj uspelo pogasiti, a ogenj vedno znova vzplamti.
    Manca Jagodic 18. 11. 2025 | 11:21
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Svet so ljudje

    Šef Googla svari, da nobeno podjetje ne bo imuno, če poči mehurček UI

    Šef tehnološkega velikana Sundar Pichai poudarja, da je regulacija nujna, sicer bo umetna inteligenca ušla izpod nadzora.
    18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Čustvena prtljaga v predalih: kako se ločiti od predmetov, ki jih ne rabimo več

    Arhitektka Tjaša Justin svetuje, kako se z metodo 'odhrčkavanja' znebiti odvečnih stvari, urediti dom, prihraniti in lažje zadihati.
    Aleksandra Zorko 18. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Znano, katere tekme bo izpustil Šeško

    Poškodba kolena ni bila huda, a ni povsem nedolžna, pri Manchester Unitedu upajo, da se bo slovenski zvezdnik vrnil pred božičem, ko bo ritem tekem najhujši.
    Peter Zalokar 18. 11. 2025 | 10:42
    Preberite več
