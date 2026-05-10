Ne nujno nestabilna manjšina

Obrisi nove slovenske vladne koalicije so mesec in pol po državnozborskih volitvah bolj ali manj jasni. Dogajanje v državnem zboru v zadnjih dneh kaže tudi, kako bodo nove koalicijske oziroma vladne stranke – kar, kot smo izvedeli, ni eno in isto – delovale. Še preden so prevzeli oblast, delujejo kot glasovalni valjar. A kdor je pričakoval kaj drugega, je bil več kot naiven. Mogoče pa je, da je samo prespal slovensko politiko v vsaj zadnjega četrt stoletja.

Nove koalicijske stranke bodo torej najverjetneje Slovenska demokratska stranka, Demokrati in tako imenovani trojček Nove Slovenije, Slovenske ljudske stranke in Fokusa, ki je skupaj nastopil na volitvah. Te stranke nimajo večine, s katero bi izvolili mandatarja, tudi z morebitno pomočjo obeh manjšinskih poslancev ne. Zato jim bo kot nekoalicijska stranka pomagala Resnica, katere lider Zoran Stevanović je prevzel vodenje državnega zbora. Z zelo verjetno podporo novi vladi in Stevanovićem na čelu državnega zbora bo Resnica dejansko vladna stranka, čeprav ne bo podpisala koalicijske pogodbe.

Kar sicer ni gotovo, saj smo pred kratkim videli, koliko pomeni Stevanovićeva beseda, tudi če je zapisana in je na njej udarjen uradni žig upravne enote Kranj. Ta izjava je sicer zanimiva. V njej je pred nekaj leti Stevanović zapisal, da ne bo nikoli (politično) sodeloval s SDS in njenim najbrž dosmrtnim šefom Janezom Janšo. Po volitvah je ploščo obrnil, češ da je s tem mislil na čas, preden je bil v parlamentu. Torej ni mislil sodelovati z njim kot neparlamentarec? Res prepričljivo. Janša mu je v svojem za zdaj zadnjem mandatu jasno pokazal, kako se po njegovem ravna z neparlamentarnimi mitingaši, ko je s solzivcem in vodnimi topovi razganjal zborovanja, na čelo katerih se je postavil Stevanović.

NSi se je z druščino očitno sprijaznila, da ne bo nikoli splezala iz sence SDS, Logar pa je lahko samo čim bolj tiho in upa, da bodo volivci do naslednjih volitev pozabili, kako grobo jih je nategnil. Gorazd Utenkar

Janša bo torej četrtič oziroma petič, če upoštevamo vlado leta 2000, ki so ji humorno rekli Bajukova, sestavil natanko takšno vlado, kot je zatrjeval, da je ne bo. Ne samo da s svojo stranko ter NSi, pa tudi z Demokrati Anžeta Logarja, ne bo imel večine. Vodil bo manjšinsko vlado, čeprav se je zaklinjal, da je ne bo, odvisno od nepredvidljivega revolveraša, tudi dobesedno, nekdanjega policista z milo rečeno nejasno, vsekakor pa sumljivo preteklostjo.

A to ne pomeni nujno, da bo vlada nestabilna. Sicer si ni težko zamisliti spora Janše in Stevanovića. Tudi brez nacionalističnih izpadov prvega, za katere bi bila stranka, med katere petimi poslanci imajo po priimkih sodeč trije srbske korenine, lahko občutljiva. Stevanović je politično nepopisan list, nihče zares ne ve, kakšno bo njegovo delovanje v resni politiki. Vendar ga Janša v resnici, razen za potrditev vlade, niti ne potrebuje. Za vsakdanje delovanje potrebuje vlada več poslancev, kot jih ima opozicija, ki jih Janša ima. Ima jih sicer manj kot še obstoječa koalicija in bodoča opozicija skupaj s Stevanovićem, vendar je Janša v letih od 2020 do 2022 pokazal, da je mogoče za državo destruktivno politično preživotariti tudi v takšnih razmerah. Njegova koalicijska partnerja ga najbrž ne bosta zapustila. NSi se je z druščino očitno sprijaznila, da ne bo nikoli splezala iz sence SDS, Logar pa je lahko samo čim bolj tiho in upa, da bodo volivci do prihodnjih volitev pozabili, kako grobo jih je nategnil.