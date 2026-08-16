Ne pomikamo se nižje, ampak nazaj

»Potreboval sem dvaindvajset let, da sem povedal vse, kar sem mislil. To je sicer veliko časa, a so za družbo pogubnejši ljudje, ki to, kar mislijo, povedo v petih minutah.« S temi besedami se je novinar Marko Radmilovič (1964) letos poslovil od legendarnih Zapisov iz močvirja, ki so se uveljavili kot stalna tedenska rubrika na Valu 202. Zadnje čase je zelo dejaven tudi na literarnem področju. Od leta 2020 do danes je objavil štiri knjige, nazadnje Govejo turnejo (Založba Pivec), povest o glasbeni skupini, ki posnema sloviti Ansambel bratov Avsenik. So vas Avseniki začeli zanimati, ko ste se v osemdesetih pridružili dokumentarno-feljtonskemu uredništvu RTV Slovenija? Tam so bili Marko Zorko, Silvo Teršek in Ivan Sivec, ki velja za izvrstnega poznavalca tega ansambla. Res je. Sivec je po ...