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    Ne pomikamo se nižje, ampak nazaj

    Marko Radmilovič se je letos poslovil od legendarnih Zapisov iz močvirja, ki so se uveljavili kot stalna tedenska rubrika na Valu 202.
    Prišel je do ugotovitve, da če bi se danes spravil pisati tekst o slovenski politiki, bi lahko objavil tistega, ki ga je napisal leta 2012 ali pa 2005. Ne da bi spremenil vejico.
    Galerija
    Prišel je do ugotovitve, da če bi se danes spravil pisati tekst o slovenski politiki, bi lahko objavil tistega, ki ga je napisal leta 2012 ali pa 2005. Ne da bi spremenil vejico.
    Lucijan Zalokar
    16. 8. 2026 | 05:00
    26:03
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    »Potreboval sem dvaindvajset let, da sem povedal vse, kar sem mislil. To je sicer veliko časa, a so za družbo pogubnejši ljudje, ki to, kar mislijo, povedo v petih minutah.« S temi besedami se je novinar Marko Radmilovič (1964) letos poslovil od legendarnih Zapisov iz močvirja, ki so se uveljavili kot stalna tedenska rubrika na Valu 202. Zadnje čase je zelo dejaven tudi na literarnem področju. Od leta 2020 do danes je objavil štiri knjige, nazadnje Govejo turnejo (Založba Pivec), povest o glasbeni skupini, ki posnema sloviti Ansambel bratov Avsenik. So vas Avseniki začeli zanimati, ko ste se v osemdesetih pridružili dokumentarno-feljtonskemu uredništvu RTV Slovenija? Tam so bili Marko Zorko, Silvo Teršek in Ivan Sivec, ki velja za izvrstnega poznavalca tega ansambla. Res je. Sivec je po ...

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

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    Magazin

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