Ne poskušajte biti kot jaz, bodite boljši

Zlata olimpijka in modna ikona 80. let Florence Griffith-Joyner, znana tudi po vzdevku Flo-Jo, se je že leto po izjemnem uspehu upokojila in kmalu zatem rodila hčerko. Ta je že pri sedmih letih ostala brez mame. Slavna športnica je namreč umrla v spanju, stara le 38 let.