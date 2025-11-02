Ne skrivam se za floskulo, da so vsi enaki

V nadaljevanju preberite:

Mile Kekin je v devetdesetih zaslovel kot prvi glas zasedbe Hladno pivo, letos pa se je znašel v središču hrvaške politične afere. Štiriinpetdesetletnega glasbenika in moža poslanke iz zeleno-leve stranke Zmoremo! Ivane Kekin so aretirali v okviru preiskave zlorabe položaja in pranja denarja, povezanega z nakupom nepremičnine v Momjanu tik ob slovenski meji.

Kekina so kmalu izpustili na prostost, toda proces – sam je prepričan, da je bil docela politično motiviran – ga je močno pretresel. Nanj je odgovoril z novo pesmijo Ilica i marica, ki jo bo mogoče sredi novembra slišati v ljubljanskem Orto baru, kamor avtor pesmi Pjevajte nešto ljubavno, Šamar, Knjiga žalbe in drugih uspešnic prihaja v okviru turneje Soundtrack za život.