Ne zmagujejo najboljši načrti, temveč najboljša izvedba

Lars Sudmann, mednarodno priznani strokovnjak za organizacijske transformacije, nekdanji finančni direktor v multinacionalki Procter & Gamble in svetovalec podjetjem s seznama Fortune 500, razkriva preprosto, a zahtevno resnico: najboljši ne zmagujejo zato, ker imajo boljše načrte, temveč zato, ker znajo strategijo že naslednji teden prevesti v konkretne korake. Ena največjih zmot v poslovnem svetu je prepričanje, da pride vodenje na vrsto kasneje. »Ne, vodenje mora priti najprej,« je prepričan.