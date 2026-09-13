Aleksandru Zupancu v spomin

Svet se včasih ustavi. Vse gre naprej, nevihte, sopara, veter. Ljudje, ki hodijo po ulici. Avtomobili na cesti. Ampak zame se je, ko sem izvedela, da ga ni več, svet ustavil. In še vedno ne gre naprej. Zdi se mi, kot da bi hodila po pokrajini in nenadoma prišla do prepada; vse, kar ljudje rečejo in govorijo, je na drugi strani sveta, kot da sem se znašla v tuji deželi, kjer živimo tisti, ki žalujemo. Smeh. Ko smo pred nekaj meseci sedeli na večerji na najlepšem otoku v Kvarnerju, je lastnica gostilne rekla, naj še pridemo, ker še nikoli ni slišala družbe, ki bi se tako iskreno smejala. To je bil njegov smeh. Še vedno ga slišim, kako se je takrat dvigoval med dišeče bore, kako odmeva po redakciji Dela. Tistega dne, ko je prišla novica, da ga ni več, se mi je zdelo, da vsi po uredništvu ...