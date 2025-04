V nadaljevanju preberite:

Od 2. aprila, ko je ameriški predsednik Donald Trump za ves svet napovedal uvedbo recipročnih carin, so minili že dobri trije tedni, geopolitičnim in ekonomskim pretresom, ki jih je njegova poteza izzvala, pa ni in ni videti konca.

Minuli teden je Mednarodni denarni sklad (IMF) zaradi povečanih trgovinskih in carinskih tveganj za pol odstotne točke znižal napoved svetovne gospodarske rasti za letošnje leto.