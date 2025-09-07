Helena Ramsbacher: Gostje zelo pogosto postanejo naši prijatelji

V nadaljevanju preberite:

Dalmacija je trenutno pod pritiskom množičnega turizma in številni kraji so se navadili živeti v hitrem tempu. Butični hotel Lemongarden ​v Sutivanu na Braču vztraja v drugačnem ritmu. Gostje zajtrkujejo dobesedno nad morjem, eleganco pa razkriva skozi skoraj dvestoletne palme na vrtu in detajle, ki govorijo brez besed: zavese z umetniškimi potiski so izdelane po meri iz izbranih materialov, predmeti so ročno ustvarjeni, gostje pa še dolgo po odhodu ne pozabijo robnih, a pomenljivih gest, kot je mizica za torbico ob stolu v restavraciji.