Padec Viktorja Orbána kot svarilo in recept

Redno spremljanje aktualnega dogajanja v Srbiji je lahko neizčrpen vir zabave vsakomur, če je le dovolj daleč od njega in se ga ne dotika neposredno. Nedavna polomija dolgoletnega premiera Madžarske Viktorja Orbána, ki je na volitvah gladko izgubil proti izzivalcu Petru Magyarju, je sprožila prav simpatičen preplah na Andrićevem Vencu v Beogradu, kjer je palača srbskega predsednika Aleksandra Vučića, Orbánovega dolgoletnega prijatelja, ideološkega sopotnika in političnega zaveznika.

Ekipa nesporno spretnih Vučićevih svetovalcev je v palači nasproti srbskega parlamenta podrobno preučevala, kaj je odneslo njihovega prijatelja po 16 letih skoraj absolutne oblasti in zakaj. Uporniški študentje in vsaj na videz še vedno razdrobljeni pripadniki srbske opozicije pa so pozorno študirali, kaj je počel Magyar in kako, da lahko zdaj vsem dolgoletnim režimskim podrepnikom daje v dobronamerne nasvete preoblečene ultimate, do kdaj naj se umaknejo s svojih položajev.