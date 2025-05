V članku preberite:

Več kot 15 let je delala kot vizažistka ter bralke revije Cosmopolitan seznanjala z lepotnimi in modnimi trendi. Še vedno jih spremlja, a njen fokus se je spremenil, saj na instagramu in blogu Beautyfullblog.si ljudi spodbuja k trajnostnemu obnašanju. »Z besedo vplivnica nimam težav, upam, da imam vpliv na ljudi, in upam tudi, da je dober,« pravi Nika Veger.