V nadaljevanju preberite:

Nad pošto, v kateri vedno sedi poštarica s svojim psom, je knjižnica, majhna, a zelo dobro založena. Včasih so tu imeli starinski računalnik, na katerem so se otroci igrali igrice. Blizu pošte je slaščičarna, kjer prodajajo sladoled, ki ga obarvajo z umetnimi barvili – otroci imajo zato živo zelene, rdeče in modre jezike. Ponoči je na nebu na milijone zvezd in Rimska cesta se sveti kot Las Vegas.

Pred staro vilo, ki je moj dom na otoku, so letos zacvetele agave. Cvetovi so visoki pet metrov, ko bodo odcveteli, bo velikanska rastlina, ki je stara več kot dvajset let in spominja na hobotnico, umrla.

V vili so večerje izjemne in obilne, včasih po terasi skačej