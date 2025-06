| Nedeljski izleti PREMIUM

Petdeset let najbolj osovražene ženske na planetu

»Nikoli ne pričakujem, da bom tista, ki jo bodo vsi razumeli in bo vsem všeč – in to je okej, ker dobro vem, kdo sem, in to vedo tudi moji otroci,« pravi.

Galerija Njena lepota v resnici dela proti njej. Veliko več pozornosti kot njene vloge in humanitarno delo namreč od nekdaj žanje njeno zasebno življenje. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters