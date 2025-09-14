Pohorski deževni maraton

V nadaljevanju preberite:

Dejansko ni bilo prečenje Pohorja, pravo prečenje bi bilo od Maribora do Slovenj Gradca. Vseeno je zneslo skupaj več kot 50 kilometrov, torej precej več kot maraton. In maratonci, če niso ravno ekstremni gorski tekači, se ne bodo odpravili po pohorskih vrhovih, po poti, ki vodi v globoke doline med njimi, kar pomeni, da se morate iz vsake spet povzpeti. Višinska razlika med Ruško kočo na Arehu in Grmovškovim domom pod Veliko Kopo je resda le dobrih sto metrov, vendar se višinskih metrov med tema točkama samo navzgor nabere več kot desetkrat toliko.

Vabljeni na pot!