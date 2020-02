FOTO:Nedelo vas vabi na razvajanje ob valentinovem

Vzemite si čas za druženje v dvoje. FOTO: arhiv M.H.S.

Drugačno hotelsko doživetje

Kako do mamljive nagrade?

Nagradna igra traja od 1. februarja do vključno 12. februar­ja 2020. Vse, kar morate narediti, je, da izpolnite spodnji kupon in ga pošljete na naš naslov oziroma izpolnite prijavnico na spletu https://promo.delo.si/valentinovo.

Ime nagrajenca bomo v Nedelu objavili v soboto, 15. februar­ja 2020.

Razvajanje za pet zvezdic

Tudi hotelske sobe nudijo udobje. FOTO: arhiv M.H.S.

Valentinovo je tako rekoč pred vrati in ob tej priložnosti smo se pri Nedelu odločili, da februarski praz­nik zaljubljencev počas­timo na prav poseben način. Ker verjamemo, da bi morali ljubezen slaviti vsak dan, ne le za praznike, bomo v sodelovanju s Hoteli LifeClass Portorož izžrebanemu paru podarili nepozabno romantično razvajanje v dvoje v portoroškem Mind Hotelu Slovenija.Tudi v Hotelih LifeClass Portorož so prepričani, da si je treba za ljubezen vzeti čas, zato so se odločili za sodelovanje z nami. »Prebujanje v dvoje ob pogledu na morje in wellness razvajanje je romantično doživetje, o katerem sanjajo številni pari, mi pa bomo enemu izmed njih omogočili prav to,« pravijo v Hotelih LifeClass Portorož.Izžrebani par bo prenočeval v nedavno prenovljenem Mind Hotelu Slovenija s petimi zvezdicami, ki po besedah hotelirjev prinaša popolnoma novo doživetje – doživetje popolnega ravnovesja. »Zgodba hotela sega v obmorsko mestece v 13. stoletju. V Portorožu je bil to čas razsvetljenih mislecev – menihov benediktinskega samostana in spretnih pridelovalcev belih kristalov – solinarjev.Pomen in preplet življenja obojih pa ni naključen. Pridelovanje soli je poskrbelo za kultivacijo uma. Skrb za sol na sončnih zrcalnih plantažah krepi strpnost, uravnoteženost, zdravje in prinaša esenco življenja. Tako kultivacija uma kot pridelava belih kristalov soli sta opravili, ki zahtevata natančnost in zavzetost,« zgodbo hotela povzamejo naši sogovorniki in dodajo: »Podobno je z ljubeznijo. Ljubezen naj ne bo omejena na datum na koledarju. Zaljubljati se moramo vsak dan znova. V življenje, partnerja in v svoje bližnje. Vzemita si čas za ljubezen. Prebujanje ob pogledu na morje, neskončna modrina neba in plavanje v zdravilni vodi je sprostitev, ki si jo zaslužita. Nagrada za lepe in malo manj lepe izzive življenja v dvoje. Naj bodo trenutki, ki jih posvetita drug drugemu, premišljeni. Kajti tudi vidva – obstajata z namenom.«Kakšno doživetje čaka izžrebani par? Romantično razvajanje v dvoje vključuje prenočitev v udobni dvoposteljni sobi Mind Hotela Slovenija, bogat sredozemski zajtrk in večerjo, tajsko razvajanje v dvoje, enkratni vstop v Sauna Park za dva, uporabo kopalnega plašča in neomejeno plavanje v bazenih Term Portorož ter vstop v Casinò Riviera in Grand Casinò Portorož.Sicer pa so v Hotelih LifeClass Portorož za vse zaljubljence pripravili prav poseben paket Valentinovo v dvoje, ki je na voljo vse do 17. feb­ruarja.Zraven so dodali pester sprem­ljevalni program, med drugim bodo v Caféju Central v soboto, 15. februarja, organizirali brezplačni koncert za zaljubljene. Goste bosta v sobah pričakala tudi sladko presenečenje in posvetilo. Od dejavnosti, ki jih ponujajo v hotelu, so za zaljubljene predlagali še posebno doživetje – plavanje v dvoje ob zvokih meditativne glasbe v bazenih z ogrevano morsko vodo Sea Spa. »Če temu dodamo še tajsko razvajanje za pare in gurmansko večerjo v dvoje s pogledom na morje, bo to zagotovo pripomoglo k občutku povezanosti in pripadnosti med partnerjema,« menijo v LifeClassu.