Nekateri so v mojem filmu prvič videli poljubljanje dveh moških

S hrvaško režiserko Čejen Černić Čanak o njenem filmu Zajčji nasip.

Minuli teden so v slovenskih kinih začeli predvajati film Zajčji nasip, ki je na lanskem Liffu prejel nagrado Kinotripove mladinske žirije. Hrvaška režiserka Čejen Černić Čanak (1982) je zgodbo o prepovedani ljubezni postavila v majhno vas ob Kolpi, s prepovedmi in omejitvami pa se je srečevala tudi med snemanjem, zato je vaškim veljakom sprva zamolčala, o čem govori film. Menda ste nekoliko spremenili scenarij Tomislava Zajca. V prvotni različici je bil v središču zgodbe Slaven (Andrija Žunac), fant, ki se vrača iz Berlina na hrvaško podeželje, da bi se udeležil očetovega pogreba, vi pa ste pozornost preusmerili na Marka (Lav Novosel), ki je ostal v vasi. Postal je priljubljen športnik, našel si je dekle, na prvi pogled se zdi, da ga vsi obožujejo. Prvotni scenarij je prečudovit, vse v ...