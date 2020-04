FOTO:Nekateri so za izolacijo, drugi so za vroče, tretji za oboje

Zaradi novega koronavirusa ne trpita zgolj zdravstvo in gospodarstvo, temveč tudi ljubezen. Za ljudi, ki so v samskem stanu živeli pred ustavitvijo javnega življenja, obstaja velika verjetnost, da bodo samski do konca karantene. Da ne razmišljamo o tistih, ki so v zvezi, ampak zaradi omejitve gibanja svojega partnerja ne morejo videti … Negotova ostaja tudi prihodnost: koronavirus je predrugačil naše dojemanje bližine in telesnega stika kot nobena bolezen doslej, morda se z njim lahko primerja zgolj aids. Se bodo – tako kot denimo predvidevamo za medijsko krajino – s turbopospeškom digitalizirali tudi medosebni odnosi, ki so ...