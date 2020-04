Nekdanja žena, tašča in pubertetnica so sklenile pakt

Lani sva se z ženo, pa ne po moji krivdi, ločila. Že dlje časa je imela drugega, ki pa jo je kakšen mesec po tistem, ko se je preselila nazaj k staršem, zapustil. Zakaj točno, ne vem in me ne zanima. Verjemite, ni mi bilo lahko, saj sem imel ženo rad. Do konca življenja ne bom razumel, zakaj me je varala, saj ji ni bilo treba!Starejša hčerka, ki študira, je ostala pri meni (živim v Ljubljani), mlajša se je z materjo preselila k dedku in babici, kar mi ni bilo všeč. Že svojo hčerko – mojo bivšo – sta nerazumno razvajala, zdaj sta presrečna, da lahko enako počneta z mojo najmlajšo. Ko pride vsakih štirinajst dni k meni, sem je neizmerno vesel in starejša sestra tudi!A mine najmanj pol dneva, da pozabi na slabe manire in se spet začne normalno obnašati. Bistvo problema pa tiči v hčerkinem 18. rojstnem dnevu. Skupaj z mamico sta se odločili, da si bo dala povečati prsi. Skoraj me je kap, ko mi je povedala po telefonu! Za dodaten šok je poskrbela tašča, ki je izjavila, da poravna polovico, drugi stroški pa naj bi padli na moja ramena. Rekel sem, da pri tej norosti ne bom sodeloval, zdaj pa se hčerka kuja in noče priti na obisk toliko časa, dokler ne bom ustregel njeni muhi. Kaj naj naredim?Vam, dragi Zoran, se je v zadnjih petih letih res »dogajalo«! Še zmeraj ne morete doumeti, zakaj je žena skakala čez plot, ločitev ste doživljali kot moraste sanje, za nameček se vam zdi, da so vam njeni »skvarili« najmlajšo hčerko, ki ni več takšna, kot je bila, ko ste še živeli skupaj. Čudi vas, kako to, da je starejša čisto normalno sprejela ločitev, razumela je, ko ste ji razložili ozadje, mlajša ne. Ne gre vam v glavo, zakaj že od prvega dne, ko je izvedela za maminega ljubimca, protestira, in kar je še najhujše, krivdo vali na vas, češ da ste slabič, ker mami niste bili sposobni preprečiti, da bi odtavala v objem drugega.Ko ste ji razlagali, da dolgo niti vedeli niste, ste se celo zjokali in to vam je še posebej zamerila. Po selitvi je šlo z njenim razpoloženjem in vajinim odnosom samo še navzdol. Začela se je družiti, po vašem, z neprimernimi, precej starejšimi od sebe, padla je pod kvaren mamin in taščin vpliv. Še sreča, da ni popustila v šoli, kar bi bila prava katastrofa, saj je letos maturantka.Če bi bila na vašem mestu, bi jo poskušala bolje razumeti.Morda je še premlada, da bi razumsko dojela vse, kar se je v družini zgodilo? Kdo ve, kakšni viharji so divjali v njenem občutljivem srcu, ko je izvedela, da mora zapustiti dom, na katerega je bila, kot kaže, precej navezana. Morda je takšna, kot je, ker je bolj ranljiva kot starejša? Morda od nje pričakujete razumevanje, ki ga ni sposobna? Morda si želi, da bi bila družina spet skupaj, pa to kaže na način, ki ga vi celo obsojate? Ne nazadnje ni še niti polnoletna! Pozabite na naličen obraz, izzivalna oblačila! Kaj, če je vse skupaj le krinka za občutljivo in ranljivo dušo, ki ne ve, kaj bi?Ob zadnjem srečanju vam je zabrusila, da ste verjetno »peder«. Ko ste jo, šokirani, vprašali, kje je dobila to noro idejo, vas je začela obkladati z žaljivkami, za katere ste bili prepričani, da jih sploh ne pozna. Niste nikoli pomislili, da tudi tisti, ki se utaplja, poskuša vse mogoče, da bi se rešil?Drži, želeli ste jo objeti, a vas je zavrnila. Pričakovano, takšni so najstniki. Ko se je zaklenila v svojo sobo, ste poklicali bivšo, jo obdolžili, da širi klevete in laži, ter jo vprašali po zdravi pameti. Iz vas se je začela norčevati in vam očitati vse, kar ste v času skupnega življenja naredili narobe. Za povrhu vas je zmerjala s starokopitnežem in bedakom. Dejala je tudi, da bi si veliko lepše postlala, če bi imela v mladih letih pamet, kakršno ima zdaj mlajša hči, zahvaljujoč njeni vzgoji. Bili ste šokirani in brez besed. Tipičen dvoboj dveh poražencev.Kljub ločitvi se vam je zdelo, da so vaju v času zakona družile skup­ne vrednote, pozitiven odnos do družine, zvestobe, otrok. Kako ste se zmotili! Je hlinila, da sta bila vsaj na začetku na isti valovni dolžini? Jo je ljubimec tako obnorel, da je izgubila zdravo pamet?Vprašanj, na katera iščete odgovore, je še nič koliko. A ker imate hčerki enako radi, nočete, da bi mlajša zaradi »svojeglavosti in nepremišljenosti« storila kaj takšnega, kar bi pozneje močno obžalovala. Ker sem že po naravi velika optimistka in poskušam najti rešitve tudi tam, kjer jih ni več na voljo, se mi zdi, da se bodo tudi vaše težave rešile tako, da bo volk sit, koza pa cela. Morda tudi s pomočjo strašljivega virusa, ki je mnoge med nami krepko prizemljil in tudi tisti, ki zdravja niso nikoli dajali na prvo mesto med vrednotami, danes to počnejo.Najprej se mi zdi pomembno, da ne paničarite (pre)več, da se vzdržite očitkov, pogrevanja težav, ki sta jih imela z ženo. Bilo bi prav, če bi bili malo bolj odločni, pa tudi to, da hčerko nenehno kličete in ji prigovarjate, ni ravno na mestu. Mladi so trmoglavi in lahko se zgodi, da bo naredila kakšno neumnost ravno zato, da vam bo kljubovala! Nikoli več, niti v najbolj norih sanjah, pa hčerki ne govorite o nerešenih problemih, ki sta jih imela z njeno materjo!Tudi do partnerstva, ki se je razdrlo, bodite »pravično« kritični. Morda ste tudi vi naredili nekaj napakic, ki so še prilivale olje na ogenj? Že to mi ni všeč, da ste po liniji najmanjšega odpora prvo in zadnjo besedo prepuščali ženi, nenapisano pravilo je bilo, da ste igrali vlogo »odprte denarnice«, ona pa je določala, kdaj in za koliko jo bo izpraznila. Morda je bil moški, s katerim vas je varala, zelo drugačen? Bolj odločen? Ji je postavljal meje, in to brezkompromisno? Nekaj podobnega sem zaznala med vrsticami vašega pisma.Vredno razmisleka je tudi, da vam je tast malce podoben. Tašča ga vrti okoli prsta in do besede pride le, ko mu je dovoljeno. Kako znano in kolikokrat videno. Bivša žena, tašča in pubertetnica so sklenile pakt in komaj čakajo, da pride osemnajsti rojstni dan, ki bo deklico obdaril z večjimi prsmi. Prepričane so namreč, da jo bodo vabljive in kipeče obline polepšale in naredile bolj atraktivno pri fantih, pri vrstnicah pa vzbudile nesluteno nevoščljivost. Kaj vse se mota po glavah nedoraslih žensk!Njihov edini problem je, ker operacija nekaj stane. In zanjo nimajo dovolj denarja. Tukaj pa se po lepi in preverjeni stari navadi obrnejo na vas. Seveda je bivša doživela šok, ker ste rekli ne, in to po vseh letih, ko se ji je zdelo, da vas je lepo zdresirala!Upali ste, da jo bodo prebudile fotografije znanih žensk, ki so zaradi lepote šle pod nož, a so bile posledice vse prej kot prijetne na pogled. Ob treh zjutraj ste doživeli hladen tuš, pospremljen s ploho zmerljivk.Škoda, da se starejša hčerka v težave, ki jih imate, noče vtikati. Morda bi pogovor med sestrama pomagal do prave odločitve, kdo ve? Prepričana sem, da obstaja kakšna oseba, ki jo hčerka ceni in nekaj da na njeno mnenje. Stopite do nje in jo prosite za pomoč. Navsezadnje pa, če bo vsaka pametna beseda bob ob steno, bo pomagala ključavnica na vaši denarnici.