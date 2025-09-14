Nemci v ospredju in malo morje kitajcev

V nadaljevanju preberite:

Dolga leta so Nemci svojo avtomobilsko prireditev imeli v Frankfurtu. Bila je gigantska, v medijskih dneh se je tam trlo novinarjev in »novinarjev«. Takšne razstave so z leti začele izgubljati veljavo in sodelujoče razstavljavce. Zdelo se je, da jih je korona do konca dotolkla. Najbolj slavna in spoštovana prireditev v Ženevi je opuščena. Drugod se še trudijo, bolj ali manj uspešno. Nemčija je ta dogodek preselila v München, bienalna prireditev letos poteka tretjič. Približno polovica razstavljavcev je zbrana na sejmišču, drugi del v mestu, nekateri so prisotni tu in tam.