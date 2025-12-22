  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Nedelo

    Nemirni december

    Pod Donaldom Trumpom se decembrsko praznovanje v velikem prelomom z demokratom Bidnom vrača k tradicionalnim vrednotam judovsko-krščanske civilizacije.
    Predsednik Donald Trump je odšteval od pet, Melania je pritisnila na gumb in jelka je zasijala v zlati lepoti. Foto Brian Snyder/Reuters
    Galerija
    Predsednik Donald Trump je odšteval od pet, Melania je pritisnila na gumb in jelka je zasijala v zlati lepoti. Foto Brian Snyder/Reuters
    Barbara Kramžar
    Barbara Kramžar
    22. 12. 2025 | 17:26
    0:24
    A+A-

    Američani so že naročili purane, šunko, govedino in ribe, pripravili recepte za krompir na vse načine, nadeve, kuhano in popečeno zelenjavo, solate, pite, potice in druge decembrske dobrote. Potem ko sta predsednik Donald Trump in prva dama Melania slavnostno prižgala lučke na 103. državnem božičnem drevesu na trati za Belo hišo ter so v New Yorku slavnostno postavili gigantsko jelko, se Američani že ves mesec pripravljajo na svoje največje praznike. Tudi pri tem pa v ozadju tlijo ideološki spori in nestrpnost.

    Božična okrasitev Modre sobe ima dolgo zgodovino. Foto Shutterstock
    Božična okrasitev Modre sobe ima dolgo zgodovino. Foto Shutterstock

    Hollywoodska industrija sanj je proizvedla neštete podobe družinske sreče ob božičnem drevesu, judovskem festivalu luči hanuka ali spominu na afriške tradicije kvanza, kar vse Američani praznujejo decembra. Kdo bi lahko pozabil film Sam doma z Macaulayjem Culkinom, risanke za najmlajše, od Božičkovih jelenčkov do Rudolfa s svetlečim nosom ali katerega od neštetih drugih filmov o tem čarobnem mesecu? Decembrsko praznično ozračje je v ZDA že tradicionalno vir velikega pričakovanja. V New Yorku slavnostno postavijo gigantsko jelko, v prestolnici Washington prva dama prižge lučke na svojemu drevesu.

    Velikodušnost, patriotizem in hvaležnost

    Predsednik Trump je odšteval od pet, Melania je, vsa v belem, pritisnila na gumb in jelka je zasijala v zlati lepoti. Vojaška godba je igrala zvoke znanih božičnih pesmi. Melania Trump je že petič predstavila tudi praznično okrasitev Bele hiše in našteli so 51 dreves, 75 božičnih vencev, 10.000 modrih metuljčkov, sedem kilometrov barvastih trakov, 2000 nizov lučk, 2800 zlatih zvezd in petdeset kilogramov ingverjevega peciva. Dom je, kjer je srce, je sklenila prva dama slovenskega rodu. Govorila je o lekcijah pogostih selitev, pa tudi o materinstvu in poslovnem udejstvovanju, dveh identitetah, ki ju najbolj poudarja. Dekoracije naj bi kazale ameriško velikodušnost, patriotizem in hvaležnost.

    Pod republikanskim predsednikom se decembrsko praznovanje vrača h krščanskemu božiču in drugim tradicionalnim vrednotam. Vzhodna soba je ob 250. obletnici deklaracije o neodvisnosti v rdeči, modri in beli barvi ameriške zastave, Zelena soba kaže portret prvega predsednika Georgea Washingtona. Modra soba Bele hiše je v znamenju vojaških veteranov, Rdeča poudarja Melanijino pobudo za otroke »Bodi najboljši«, v sobanah in na hodnikih govorijo o cvetoči ljubezni. Še vedno odmeva poudarjanje raznovrstnih ljubezni in identitet iz časov prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna.

    Vzhodna soba je ob 250. obletnici deklaracije o neodvisnosti v rdeči, modri in beli barvi ameriške zastave. Foto Aaron Schwartz/Reuters
    Vzhodna soba je ob 250. obletnici deklaracije o neodvisnosti v rdeči, modri in beli barvi ameriške zastave. Foto Aaron Schwartz/Reuters

    Prejšnja prva dama Jill Biden je z barvami, figurami in plesalci poudarjala multikulturnost in večplastne identitete. Bidnov cirkus proti Trumpovi eleganci, dostojanstvo je obnovljeno, sporočajo v Beli hiši. Razobesili so tudi sliko predsednika Trumpa z okrvavljenim obrazom in pestjo v zraku po fotografiji, posneti takoj po poskusu atentata nanj v mestu Butler v Pensilvaniji pred poldrugim letom. Mnogi privrženci republikanskega predsednika v tem, da se je za las izognil smrti, vidijo božjo roko, ki želi ohraniti Ameriko in vso zahodno civilizacijo.

    Spopad civilizacij

    Le en teden pred washingtonsko slovesnostjo je afganistanski priseljenec v neposredni bližini Bele hiše ustrelil vojaka nacionalne garde, ki sta v prestolnici pomagala ohranjati mir in red, mlada vojakinja je umrla. V teh dneh je terorist Islamske države v Siriji ubil ameriška vojaka in njunega prevajalca, oče in sin pakistanskega rodu, navdihnjena z ideologijo Islamske države, sta v Avstraliji ubila petnajst ljudi, ki so praznovali judovsko hanuko, več deset je bilo ranjenih. Po izraelskem okrutnem vojaškem maščevanju za Hamasov pokol v judovskih kibucih in na izraelskem glasbenem festivalu je vse več napadov na judovske ustanove in domove, mnog razglašajo globalno intifado.

    Britanska različica primerjanja Jezusa Kristusa s sodobnimi migranti.  Foto Chris J Ratcliffe/Reuters
    Britanska različica primerjanja Jezusa Kristusa s sodobnimi migranti.  Foto Chris J Ratcliffe/Reuters

    Eni v tem vidijo spopad civilizacij. Zahodna, ki temelji na krščansko-judovski religiji in identiteti, naj bi se branila pred napadi. V Nemčiji so božični trgi vse bolj zavarovani z betonskimi gmotami in policijo, v Parizu so odpovedali novoletni koncert na Champs-Élysées, kjer so novo leto praznovali vse od osvoboditve od nacizma. Muslimanska vera, ki nima trdnega decembrskega praznovanja, je v samem središču obtožb ameriške in druge desnice. Trump in njegovi jih obtožujejo kraje zahodnih identitet.

    Krščanske cerkve medtem opominjajo, da je bil tudi Jezus Kristus begunec. Biblija uči, da je angel Jožefa in Marijo posvaril, naj z novorojenčkom zbežita v Egipt pred jezo kralja Heroda, ki je ukazal pomoriti vse dečke. Po vrnitvi se niso mogli naseliti v Betlehemu in v Jezusovem rojstnem mestu so danes kristjani manjšina. Poleg morilskega palestinskega Hamasa je za mnoge v Izraelu tudi to razlog za ohranitev prevlade na Zahodnem bregu, ki ga sami imenujejo s svetopisemskima imenoma Judeja in Samarija. Drugi v obračunu v Gazi vidijo simbol vseh sodobnih konfliktov. Ti se bodo nadaljevali, v njihovem samem osrčju pa so decembrska praznovanja.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Objave pod drobnogledom

    Trumpovo preverjanje turistov in drugih obiskovalcev ZDA

    Republikanska Bela hiša na vse načine omejuje migracije, pod drobnogledom so tudi krajši obiski.
    Barbara Kramžar 11. 12. 2025 | 21:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Objave pod drobnogledom

    Trumpovo preverjanje turistov in drugih obiskovalcev ZDA

    Republikanska Bela hiša na vse načine omejuje migracije, pod drobnogledom so tudi krajši obiski.
    Barbara Kramžar 11. 12. 2025 | 21:04
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Decembrske luči

    Če dobro premislimo, se morda lahko še spomnimo trenutka otroške sreče, ko je bilo vse lepo in prav.
    Barbara Kramžar 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Decembrske luči

    Če dobro premislimo, se morda lahko še spomnimo trenutka otroške sreče, ko je bilo vse lepo in prav.
    Barbara Kramžar 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Robotsko pisalo v Beli hiši: kdo je v resnici podpisoval pomilostitve in ukaze

    Republikanski predsednik Donald Trump je razveljavil vse samodejno podpisane ukaze demokratskega predhodnika.
    Barbara Kramžar 3. 12. 2025 | 20:01
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Robotsko pisalo v Beli hiši: kdo je v resnici podpisoval pomilostitve in ukaze

    Republikanski predsednik Donald Trump je razveljavil vse samodejno podpisane ukaze demokratskega predhodnika.
    Barbara Kramžar 3. 12. 2025 | 20:01
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Prejeli smo

    Še nekaj o dr. Gregorju Kavčiču

    12. februarja letos mi je dr. Kavčič v novomeški bolnišnici vstavil endoprotezo desnega kolka. Naslednji dan sem bil doma.
    20. 12. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Čeferin preživel zahtevno operacijo in udaril po Perezu

    Izpostavljamo del intervjuja z Aleksandrom Čeferinom o njegovem odnosu s predsednikom madridskega Reala Florentinom Perezom.
    Jernej Suhadolnik 21. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Rekonstrukcija

    Osumljeni Slovenec Patrik se je vrnil v Stefaniino stanovanje

    Slovenec znova na prizorišču smrti graške vplivnice Stefanie Pieper, s katero sta bila v razmerju šest let.
    Tomica Šuljić 21. 12. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Zagovornik načela enakosti obsodil napad

    Nov rasistični napad? Neznanec otroka s solzivcem popršil v oči

    Temnopolti otrok je moral po dogodku na Titovem mostu v Mariboru noč preživeti v bolnišnici, je na družbenih omrežjih zapisala pretresena mati.
    21. 12. 2025 | 16:14
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAOBLJUBA

    Prav zanimiv spa v Zagrebu

    Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 08:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAKUPOVANJE

    Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

    Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGIJA

    Cene se iz ure v uro spreminjajo. Kaj vas lahko reši? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova pravila igre: Zakaj klasičen nakup energije ni več dovolj? (video)

    Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Skrb za zaposlene kot konkurenčna prednost

    Za podjetja so kadri ključni gradnik uspeha. Želijo možnosti za poklicni razvoj, fleksibilne delovne pogoje ter različne motivacijske spodbude.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDADonald Trumpbožič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Izrael

    Trije mrtvi v izraelskih napadih na Libanon

    Izraelska vojska je kljub dogovoru o prekinitvi ognja izvedla nove napade na Libanon.
    22. 12. 2025 | 18:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na predbožičnem srečanju sindikata goli ples in napad na ansambel

    Na Hrvaškem odmeva predbožično srečanje sindikata družbe za javni potniški prevoz ZET, ki se je sprevrglo v kaos.
    22. 12. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo pevca

    Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

    Pred ljubljanskim koncertom se je legendarni britanski glasbenik za Delov Vikend pogovarjal z Anžejem Dežanom.
    22. 12. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

    Na slalomu za svetovni pokal v Alta Badii je bil najhitrejši Norvežan Atle Lie McGrath.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Slovo pevca

    Chris Rea je leta 2010 začaral Halo Tivoli, kaj je povedal tedaj

    Pred ljubljanskim koncertom se je legendarni britanski glasbenik za Delov Vikend pogovarjal z Anžejem Dežanom.
    22. 12. 2025 | 17:24
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ruske tarče so energetika, mostovi in železnica

    Sile napadalcev poskušajo prometno odrezati jugozahodni del Ukrajine.
    Boris Čibej 22. 12. 2025 | 17:10
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Zmagoslavje Skandinavca, znano Naraločnikovo stanje po padcu

    Na slalomu za svetovni pokal v Alta Badii je bil najhitrejši Norvežan Atle Lie McGrath.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 17:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Američani ali Kitajci? Evropa išče tretjo možnost

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Raziskava

    Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

    Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

    Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
    Promo Delo 16. 12. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

    Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

    Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Renault 5 E-Tech electric: vozilo, ki Slovencem vrne nasmeh na ceste

    Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
    Promo Delo 17. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo so letošnji finalisti

    Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo