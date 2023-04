Nenehno je treba delati na strpnosti in sočutju

V nadaljevanju preberite:

Dramaturg, režiser, dolgoletni umetniški vodja gledališča ŠKUC in urednik uredništva igranega programa na Radiu Slovenija Alen Jelen opozarja na dragocenost radijskih iger, tudi za najmlajše. Na svetovni dan gledališča sva se z 52-letnim strastnim sledilcem drame, ki jo piše življenje, pogovarjala v njegovi pisarni le nekaj korakov od dramskega studia. Prepričan je, da nam lahko radiofonska zvočna umetnost in domišljena kakovostna vsebina pokažeta pot do več človečnosti in boljšega medsebojnega razumevanja.