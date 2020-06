FOTO:Neskončna pokrajina šamanov in snega

Težko je opisati lepoto polarne noči, tišino, lesketajoči se sneg in najlepšo predstavo narave – auroro borealis. Ne preseneča, da ljudstva, ki živijo znotraj arktičnega kroga, severni sij povezujejo z bogovi, z onstranstvom. Po nordijski mitologiji je to pravzaprav svetloba, ki se lesketa na ščitih in oklepih mitičnih valkir, medtem ko vodijo duše najpogumnejših bojevnikov v Valhalo, dvorano večne slave. Po ljudskem izročilu Samijev pa ga povzroči lisica, ki med tekom po zasneženi laponski pokrajini z repom udarja po snegu in pošilja iskre na severno nebo.Finci imenujejo polarni sij z besedo revontulet, kar lahko ...