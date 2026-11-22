»Van Halen je dober. Ampak še vedno mislim, da je bil Jimi najboljši,« je v intervjuju za revijo Rolling Stone dejal Paul McCartney. Eric Clapton je priznal, da je bil Jimi vse, kar si je sam želel postati, Jeff Beck pa je po ogledu Hendrixovega koncerta bojda razmišljal, da bi bilo bolje, če bi se začel ukvarjati s čim drugim, saj nikoli ne bo mogel doseči veličine kitarskega maga iz Seattla. Jimi Hendrix ima v svetu rock'n'rolla status legende, nesporne številke ena. Trditi, da Jimi ni največji rock kitarist vseh časov, je nekaj podobnega kot razpravljati, ali je Usain Bolt najhitrejši človek vseh časov. Kitaristova prezgodnja smrt – je član famoznega kluba 27 – okoli njegove glasbe, talenta in vizionarstva dviguje mistično meglico, ki že več kot pol stoletja vznemirja glasbene ...