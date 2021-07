Neuki, samouki in nevarne maske

V nadaljevanju preberite Potapljanje na vdih je tako po svetu kot pri nas vse popularnejše, s čimer pa na površje priplavajo tudi možnosti nesreč. Zato je večkratni državni prvak in rekorder ter inštruktor Jure Daić pripravil spletni priročnik z opisom devetih največjih nevarnosti, ki prežijo na neuke, samouke in prenapete navdišne potapljače. Posebno opozorilo velja maskam, ki prekrijejo celoten potapljačev obraz in so namenjene zgolj opazovanju krasot z vodne površine.