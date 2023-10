Neuničljivi mutant je postal avstralski vitez

V nadaljevanju preberite:

Je predvsem igralec, vendar tudi dober pevec in plesalec, niti vodenje različnih podelitev nagrad mu ni tuje. Na vseh teh področjih v Združenih državah Amerike, ki diktirajo globalni popkulturni okus, pobira prestižne nagrade. In sploh ni Američan, ampak Avstralec. Vsestranski ustvarjalec Hugh Jackman, ki bo v četrtek dopolnil 55 let, je zaslovel leta 2000, ko je prvič upodobil mutanta Logana s službenim imenom Wolverine, eno osrednjih oseb Marvelove filmske franšize Možje X.