Neustrašni serijski vilinec in pirat

Čedni rjavooki britanski igralec in producent Orlando ­Bloom, znan po pogumnih likih iz epskih fantazijskih filmskih zgodb, ima iz dveh razmerij dvanajstletnega sina in dveletno hčerko. Sam je šele pri trinajstih letih izvedel, kdo je v resnici njegov biološki oče. V teh dneh bo zvezdnik dopolnil 45 let. Približno toliko milijonov znaša tudi njegovo premoženje, a partnerica, pop pevka Katy Perry, ga tozadevno prekaša kar za sedemkrat.