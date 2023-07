Nevarnost nedolžnega smeha

V nadaljevanju preberite:

Če bi parafrazirali uvodni stavek Tolstojeve Ane Karenine, bi lahko rekli: Vse države se podobno smejejo, resna pa je vsaka na svoj način. Prav na to sem pomislila, ko je letošnjo pomlad kitajski stand-up komik Li Haoshi oziroma House, kot se glasi njegovo umetniško ime, svojim menedžerjem »pridelal« za več kot dva milijona dolarjev kazni, in to samo zato, ker je v enem od nastopov »užalil dostojanstvo vojske«.