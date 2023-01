Nevidne in spregledane junakinje vsakdana

V nadaljevanju preberite:

Fotografinja Mankica Kranjec na svoji razstavi Spregledane, ki je do 11. feb­ruarja na ogled v ljubljanski galeriji Fotografija, postavlja v ospredje delavke in jim daje glas. Prikazuje ženske, ki skrbijo, da se naš svet v mirnem času ne ustavi, v času krize pa ne zlomi. Medicinske sestre, dostavljavke hrane, trgovke, učiteljice, poštarke, policistke, gasilke, čistilke, delavke v proizvodnji, voznice in mnoge druge skrbijo, da življenje teče naprej.