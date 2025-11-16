Newyorška kriza: ali lahko novi župan reši mesto pred razpadom?

Veliki draginji v času prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je kljub znižanju inflacije ostala, se je v New Yorku pridružil fenomen »Mamdanijevega proletariata«. Tako zlobneži imenujejo številne volivce muslimanskega demokratičnega socialista Zohrana Mamdanija, ki se bo po zmagi na nedavnih županskih volitvah preselil v župansko rezidenco Gracie Mansion le nekaj ulic stran od Druge avenije, kjer smo med pandemijo poslušali Franka Sinatro. Junak njegove pesmi v New York zagotovo ni prišel zaradi socializma, Mamdani pa je v govoru po volilni zmagi citiral ustanovitelja socialistične stranke Amerike Eugena Debsa, ki je obsojal kapitalizem.