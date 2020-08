Neymar in Mbappe sta Messijeva in Ronaldova naravna naslednika

Dovolj je bilo, koronavirus je z nogometnega prestola izrinil dvojec Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Petnajst let sta Argentinec in Portugalec navduševala nogometne privržence in ustvarjala blagovno znamko lige prvakov.Nedeljsko zadnje dejanje v lige prvakov v Lizboni – morda še ena atraktivna in zanimiva različica zaključnega dela tekmovanja, o kateri Aleksander Čeferin in drugi veljaki iz UEFA lahko razmišljajo za prihodnost in ki je vzniknila iz koroninega pepela – med francoskim prvakom Paris St. Germainom in nemškim ter petkratnim evropskim prvakom Bayernom bo res pravi balzam za konec edinstvene in nenavadne klubske ...