FOTO:Ni Dunaja in Tokia, je pa slovenski izziv

Stari ste 38 let. Na kateri točki krivulje je vaša kariera maratonca?Trenirati sem začel precej pozno, pri 29 letih. Nisem tipičen tekač, ki je šel skozi vse faze, do 19. leta sem igral nogomet. Potem sem se vpisal na fakulteto za šport in začel teči zase. Spoznal sem, da sem zelo dober, leta 2008 sem kot rekreativec tekel trikrat na teden ter odtekel odličen maraton v Berlinu (2:29:23). V svojo ekipo me je povabil Roman Kejžar in januarja 2010 sem začel resno trenirati. Tisto leto sem maraton že pretekel v času 2:17, leto pozneje 2:16, v letu 2012, ko sem nastopil na olimpijskih igrah v Londonu, pa že 2:14. Potem so se ...