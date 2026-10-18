Nič človeškega ji ni tuje

Miniserija Vzhodno od raja, posneta po isto- imenskem romanu Johna Steinbecka iz leta 1952, je nova velika Netflixova uspešnica. V njej blesti Angležinja, ki se je iz srednje šole izstrelila naravnost v Hollywood, in nič ne kaže, da bi jo ta kmalu izpustil iz svojega objema.

Serijo s sedmimi deli je režirala Zoe Kazan, vnukinja slovitega režiserja Elie Kazana, ki je tri leta po izidu romana posnel istoimenski film, v katerem je z vlogo Cala Traska zaslovel James Dean. Ko je 43-letna režiserka Netflixu predstavila svojo umetniško vizijo, so jo vprašali, ali ima koga v mislih za vlogo Cathy Ames, Eve in hkrati kače v tej Steinbeckovi različici svetopisemske zgodbe o Abelu in Kajnu. »Odgovorila sem: Edina oseba, za katero si predstavljam, da bi lahko to odigrala, je Florence Pugh,« je režiserka povedala za revijo Vanity Fair in dodala: »Deluje zelo ženstveno in hkrati dekliško. In zelo je lepa. Toda v njej je še nekaj drugega.«