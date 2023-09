Nihče ne izreče nečesa, kar je stoodstotno idiotsko

V nadaljevanju preberite:

Civilizacija očitno ne more obstati brez stalnih prepirov in razdvajanj, zaradi političnih in drugih nesoglasij pa ne razpadajo samo poslovna zavezništva, ampak tudi prijateljstva, zakoni in družine. Zbrali smo napotke različnih strokovnjakov, kako izmenjati argumente, ne da bi poglabljali medsebojni razkol, medtem ko se je prerekanju s toksičnimi ljudmi, kot so narcisi, najpametneje izogniti.