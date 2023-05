Nika Barič: Kako naj Grka poimenujem drugače kot tujca?

V nadaljevanju preberite:

Naša z naskokom najuspešnejša košarkarica Nika Barič še ne ve, ali bo tudi v novi sezoni igrala za rusko Niko, ve pa, da je ne bo na domačem evropskem prvenstvu. Selektor iz Grčije Georgios Dikaiulakos jo je ob neomajni podpori naše košarkarske zveze izključil iz reprezentance. Grk Baričevi očita, da je v zapisu na facebooku z delitvijo ljudi na tujce in domače prestopila mejo dopustnega in zabredla v temne čase zgodovine. Košarkarica zgodbo vidi popolnoma drugače in pravi, da so naši košarkarski čelniki zgolj čakali na pravi trenutek, da se je znebijo. In to so po njenem mnenju storili na nevreden, otročji način, javnost pa obrnili proti sebi.