FOTO:Nika Rozman, igralka: »Voda so deroče, a zelo uživam.«

Simpatična igralka Nika Rozman že drugi teden, odkar so zaprte šole, skrbi za zabavo in izobraževanje otrok v posebni televizijski oddaji Izodrom, ki jo vodi skupaj s kolegom Nikom Škrlecem. Nasmejana, sproščena in igriva je pravo nasprotje zadržane Tine Lanc, sodelavke policijskega inšpektorja Tarasa Birse, ki jo je v tv-seriji Jezero odigrala ob Sebastianu Cavazzi. Tudi njej so se, tako kot številnim umetnikom, sesuli načrti za prihodnje mesece. »Tako zaposleni kot samozaposleni smo v težkem položaju. Poskušajmo razumeti položaj drug drugega, to preizkušnjo bomo premagali le, če smo skupaj,« pravi.Če ne bi bilo ...