Nikamor ne bomo izginile

»Dogaja se nekaj resnično norega, skrb vzbujajočega in absurdnega. Ženske, starejše od 50 let, očitno izginjajo. Postajajo nevidne. Vem, zveni kot nepričakovan preobrat v hollywoodskem filmu. Opazijo te, potrebujejo te, žvižgajo za tabo, te celo osvajajo. Nekaj let pozneje pa – puf! – ne obstajamo več. Odveč smo. Ljudje se sprašujejo, kaj za vraga sploh še počnemo tukaj.«

S temi besedami je igralka Gillian Anderson prejšnji teden na družbenih omrežjih nagovorila sledilce v okviru L'Orealove kampanje Lessons of Worth (Lekcije o lastni vrednosti), ki poteka že sedmo leto, v njej pa so med drugim sodelovale Kate Winslet, Eva Longoria, Viola Davis in Elle Fanning.