Nikamor ne bomo izginile

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    »Dogaja se nekaj resnično norega, skrb vzbujajočega in absurdnega. Ženske, starejše od 50 let, očitno izginjajo. Postajajo nevidne. Vem, zveni kot nepričakovan preobrat v hollywoodskem filmu. Opazijo te, potrebujejo te, žvižgajo za tabo, te celo osvajajo. Nekaj let pozneje pa – puf! – ne obstajamo več. Odveč smo. Ljudje se sprašujejo, kaj za vraga sploh še počnemo tukaj.«

    S temi besedami je igralka Gillian Anderson prejšnji teden na družbenih omrežjih nagovorila sledilce v okviru L'Orealove kampanje Lessons of Worth (Lekcije o lastni vrednosti), ki poteka že sedmo leto, v njej pa so med drugim sodelovale Kate Winslet, Eva Longoria, Viola Davis in Elle Fanning.

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