Nikoli na stranskem tiru

Klasični Hollywood, znan tudi kot zlata doba Hollywooda, obdobje v ameriški filmski industriji od sredine 20. let do sredine 60. let 20. stoletja, je imel stroga pravila. Filmskemu svetu so vladali veliki studii, vsi, ki so se ukvarjali s filmom, z režiserji in igralci na čelu, so bili njihovi uslužbenci ali celo lastnina in niso imeli odločilne besede pri tem, kaj bodo delali. Ženske so bile, če nekoliko poenostavimo, v tem mačističnem času objekti poželenja, maskerke, tajnice in redko scenaristke. Ena prvih opolnomočenih žensk v tem sistemu je bila Joan Crawford.

Tako kot po filmih je bila znana po burnem zasebnem življenju. Rada je hodila po zabavah, popivala, imela je štiri može in veliko ljubimcev, prav tako štiri otroke, tri dekleta in fanta, vendar vse posvojene, nobenega biološkega. Znan je tudi njen desetletja trajajoči spor oziroma rivalstvo s še eno veliko zvezdo klasičnega Hollywooda Bette Davis. Po smrti je sloves Joan Crawford verjetno za vedno omadeževal njen najstarejši otrok, hči Christina. Napisala je knjigo spominov Mommie Dearest (1978), v kateri je mater opisala kot psihično in fizično nasilno, duševno nestabilno pijanko, ki ji je uničila kariero in življenje.